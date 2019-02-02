12 فتاة وسيدة يتحدين حملات السخرية ويصعدن جبال مكة الشاهقة

نايف السالم(صدى):

أقدمت 12 فتاة وسيدة سعودية على خوض تحدياً من نوع خاص بممارسة رياضة ” الهايكنج ” عبر الصعود إلى أعلى قمة جبل النور في مكة المكرمة.

وأطلقت التجربة النسائية من أجل نشر الوعي بأهمية المشي والاهتمام باللياقة والصحة من خلال ممارسة رياضة ” الهايكنج ” ومحاربة الأمراض بالمشي.

وقالت قائدة هايكنج السعودية النسائي بمكة إسراء السمان، أن الفريق نجح في تنظيم فعالية المشي في جبل النور وجبل ثور بمكة، إلى جانب المشاركة في عدة فعاليات صحية، مشيرةً إلى أنهن تحدين حملات السخرية التي تحارب فكرة صعود الجبال، بحسب العربية نت.

وأكدت السمان أن السير في الممرات الجبلية ليس مقتصراً على الرجال فقط، مبينةً أن رياضة الهايكنج يمارسها العديد من الأشخاص في الكثير من الدول.