شاهد.. رد فعل مثير لمسن بعدما رأي شخصين يرقصان في حفل غنائي

أميرة خالد(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي شخصين تعرضا للاعتداء بالضرب بعصا من قبل أحد الحضور وذلك أثناء أداءهما الرقص في حفل غنائي.

وبين المقطع الشخصين ممسكان بعضهما وهما يتمايلان بالرقص على أنغام الموسيقى في حفل غنائي ، ليتفاجآ بمسن قدم عليهما من الخلف دون أن يشعرا به ، ليقوم الأخير بالاعتداء عليهما بالضرب مستخدما عصا غليضة.

وحاولا الشخصين الاشتباك به لولا تدخل الحضور الذين تمكنوا من أخذ العصا من يده ونجحوا في إنهاء تلك المشاجرة.