توجيه من المرور لمنسوبيه الميدانيين بشأن تسجيل المخالفات

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر أن الإدارة العامة للمرور طالبت منسوبيها العاملين في الميدان بتحري الدقة عند تحرير المخالفات على المركبات وتفسير الشك لصالح المُخالف.

وأوضحت المصادر إن إدارة المرور رصدت قيام بعض منسوبيها بالتوسع في تحرير المخالفات بصورة مُخالفة تحت بنود قيادة مركبة دون توافر التجهيزات اللازمة مثل المكابح والأنوار وما في حكمها، وكذلك إجراء أي تعديل أو إضافة على جسم المركبة أو هيكلها لتغيير معالمها أو تجهيزاتها الأساسية دون اتخاذ الإجراءات النظامية.

وأكدت أن المرور طالب منسوبيه بالتريث في تسجيل بعض المخالفات وبينها مخالفة تركيب سلة خلفية لبعض المركبات العائلية؛ لحين انتهاء اللجنة المشتركة المشكلة من إدارة المرور والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في النظر بتلك المخالفات.