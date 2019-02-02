توجيه من المرور لمنسوبيه الميدانيين بشأن تسجيل المخالفات
كشفت مصادر أن الإدارة العامة للمرور طالبت منسوبيها العاملين في الميدان بتحري الدقة عند تحرير المخالفات على المركبات وتفسير الشك لصالح المُخالف.
وأوضحت المصادر إن إدارة المرور رصدت قيام بعض منسوبيها بالتوسع في تحرير المخالفات بصورة مُخالفة تحت بنود قيادة مركبة دون توافر التجهيزات اللازمة مثل المكابح والأنوار وما في حكمها، وكذلك إجراء أي تعديل أو إضافة على جسم المركبة أو هيكلها لتغيير معالمها أو تجهيزاتها الأساسية دون اتخاذ الإجراءات النظامية.
وأكدت أن المرور طالب منسوبيه بالتريث في تسجيل بعض المخالفات وبينها مخالفة تركيب سلة خلفية لبعض المركبات العائلية؛ لحين انتهاء اللجنة المشتركة المشكلة من إدارة المرور والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في النظر بتلك المخالفات.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43300 ] نشر منذ 47 دقيقة
الله يعطيكم العافية
بصراحة تعبنا من القصف العشوائي باالمخالفات
لدرجة صار فينا تبلد من الحياة
وتبلد في كل شي
صرنا نمشي على مبدأ
خربانه خربانه🤢😕
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23311 ] نشر منذ 22 دقيقة
بصراحه المفروض يكون فيه اعداد كافيه من قبل رجال المرور في جميع مناطق المملكه بسيارات خاصه يتابعون اللي يستعمل الجوال اثناء القياده ويصورونه وهو يستعمل الهاتف والمفروض تكون المخالفه لا تقل عن 10 الاف ريال للمرة الاولى و المره الثانيه يضاف اليها السجن والمخالفه الثالثه يضاف لما سبق سحب السياره وبيعها في الحراج لصالح ادارة المرور
لانه مو معقوله واحد يكتب رساله وهو يقود سيارته في الطريق او عند الاشاره وتفتح الاشاره وهو لايزال واقف بسبب كتابته لرسالته واذا نبهته زعل عليك وممكن يتظارب معك
الشاعر[ عدد التعليقات: 207 ] نشر منذ 16 دقيقة
والله ثم والله ان الحال ضاقت
لانعلم ماذا نسدد كهرب ماء بنزين مخالفات
ضرائب لايقرها شرع ولادين
اسأل الله الفرج القريب