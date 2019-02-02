بالفيديو.. سما المصري تكشف سر عدم حب الرجال لها!

القاهرة(صدى):

تحدثت الراقصة الاستعراضية، سما المصري، عن جوانب في حياتها لا يعرفها جمهورها عنها، من بينها أنها قريبة الدموع وتشعر بالخوف من الوحدة والغربة.

وأكدت سما، إنها لا تحب الليل والوحدة وتكره غروب الشمس، الذي يجعلها تشعر بشعور غير جيد، مضيفة: لا أحب الغروب.. أشعر أن هناك شيئًا ما يذهب ولن يعود، لا أستطيع حتى رؤية منظر الغروب.

وأضافت أن مشكلتها في الحياة أنها صريحة وواضحة، ولا تشعر بفرح عندما يسبها أحد بأهلها، مؤكدة أن الناس أصبحوا سيئين جدا ويحكمون بالمظاهر فقط، مستطردة: ” زمان كانت السيدات يرتدين ميني جيب ولا أحد يتكلم عنهن.. الآن أخرج من منزلي بالنقاب أحيًا بالنقاب وأتعرض لمضايقات “.

وحذرت سما المصري من الدخول في مواجهات معها، قائلة: أنا مثل القطط بخربش، وأي مواجهة أدخل بها مع أحد يكونون هم المخطئين من البداية وليس أنا.

وقالت “ سما ” أن الرجال في المجتمع الشرقي لا يحبونها نظرا لصراحتها ورغبتهم في أن يكون صوتهم هو الأعلى، وطالما أنها جريئة وصريحة فالطبيعي أنهم لا يحبونها، مؤكدة أن بعضهم حاول التعرف عليها ومصاحبتها لكنها صدته.