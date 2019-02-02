إلغاء نظام التأشيرة بين الإمارات وروسيا يدخل حيز التنفيذ

موسكو(صدى):

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الاتفاق بين روسيا والإمارات بشأن الإلغاء المتبادل للتأشيرات لمدة 90 يومًا، سيدخل حيز التنفيذ في 17 فبراير الجاري.

وأوضح بيان الوزارة، الذي نشرته وكالة سبوتنيك الروسية: ” إن مواطني روسيا الاتحادية ومواطني دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يمتلكون جوازات سفر صالحة، وليس لديهم نية للعمل أو الدراسة أو الإقامة في أقاليم إحدى الدولتين يعفون من نظام التأشيرة، ويكون لهم الحق في الدخول أو الإقامة أو العبور عبر أراضي الدولة الأخرى دون تأشيرة لمدة 90 يومًا، و180 يومًا خلال كامل الفترة “.

يُذكر أن المواطنين الروس يحصلون على تأشيرة دولة الإمارات العربية المتحدة عند الوصول إلى البلاد، في حين يجب على مواطني الإمارات التقدم بطلب للحصول على تأشيرة مسبقة.

كان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ترأس في يوليو من العام الماضي، أعمال الدورة الثامنة من اللجنة المشتركة بين الإمارات وروسيا، التي عقدت في كازان، وترأس الجانب الروسي وزير التجارة والصناعة دينس مانتوروف.

وأبدى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، فخره بتعزيز العلاقات بين أبوظبي وموسكو، مشيرًا إلى أن روسيا تحظى بكثير من الاحترام من الإمارات وشعبها، متطلعًا إلى مزيد من التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات بين البلدين.