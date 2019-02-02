عبدالله آل سالم يقترب من النصر

طلال الغامدي(صدى):

كشفت تقارير صحفية عن موافقة نادي الفيحاء على إعارة مهاجم الفريق عبدالله آل سالم إلى النصر بدايةً من سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضحت مصادر أن إدارة نادي الفيحاء وافقت على إعارة مهاجم الفريق عبدالله آل سالم لنادي النصر حتى نهاية الموسم الحالي مع أفضلية شراء عقد اللاعب بعد انتهاء فترة الإعارة.

وكان هناك صراع على ضم اللاعب عبدالله آل سالم خلال فترة الميركاتو الشتوي ما بين ناديي الاتحاد والنصر إلا أن الأخير حسم الأمر في النهاية بعد رفض مهند عسيري لاعب الأهلي الرحيل عن صفوف فريقه في الفترة الحالية.