هكذا علق نجوم الفن في لبنان على التشكيلة الحكومية الجديدة

بيروت(صدى):

سارع نجوم الفن في لبنان، بالترحيب بالتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بعد انتظار دام 9 أشهر، مؤكدين على استمرار دعم بلادهم.

وقالت النجمة ” نانسي عجرم “على ولادة الحكومة اللبنانية الجديدة، قائلة عبر حسابها بموقع تويتر:” مبروك الحكومة الجديدة. مبروك للرئيس سعد الحريري، ومبروك لكل الوزيرات والوزراء. نطرنا كتير تشكيل الحكومة.. كلنا منتمنى تكون حكومة لخدمة لبنان والشعب اللبناني، أملنا كبير..هلق صار وقت الشغل “.

وعلقت النجمة إليسا على الوجود القوي للمرأة في الحكومة الجديدة قائلة :” مبروك للمرأة اللبنانية 4 وزارات، من بينها وزارة الداخلية ووزارة الطاقة والمياه. المرأة قادرة تثبت أكتر من أيا وقت إنها جديرة بالثقة وبأهم المواقع. وما فيي ما خص بالذكر صديقتي الوزيرة مي شدياق “.

وأضاف النجم اللبناني راغب علامة عبر حسابه بموقع تويتر: ” وأخيرًا ركبت الحكومة، على أمل أن تكون حكومة لمطالب الشعب وليس لمواجهته “.

وتنفست الفنانة اللبنانية نيكول سابا الصعداء بعد تشكيل الحكومة، واكتفت بالتعليق: مبروك تشكيل الحكومة، أخيرًا.

وقدمت نجوى كرم التهنئة للشعب اللبناني بتشكيل الحكومة، وقللت في تغريدة عبر تويتر: ” مبروك لإلنا تشكيل الحكومة، وإن شاء الله تكون عندها خطة تنقذ فيها الشعب من قلقو وخوفو وتعيشو حقيقة بيحصل فيها على حقوقو الطبيعية “.