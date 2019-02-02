بالفيديو.. بعوضة تشِّل رجلًا وتصيبه بمرض خطير

إسلام آباد(صدى):

فقد رجل باكستاني، أي فرصة في الحركة بعد إصابته بـ داء الفيل؛ إثر تعرُّضه إلى لسعة بعوضة.

وقبل 5 سنوات، بدأت أقدام شهيد حسين، في التورم رافقه ألم حاد وتضخم ما دفعه لزيارة الطبيب، الذي شخَّص الحالة بداء الفيل.

ويؤدي داء الفيل، إلى تضخم أجزاء معينة من الجسم، بسبب التهاب الأوعية الليمفاوية وعدم تدفق السائل الليمفاوي بداخلها بشكل طبيعي.

وأنفقت العائلة كل مدخراتها لعلاج حسين، إلا أن الأطباء المحليين لم يستطيعوا مساعدته.