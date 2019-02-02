هتان باهبري: سأكون منافسًا بالرغم من وجود لاعبين مميزين وسط الهلال

نواف السالم(صدى):

علق اللاعب هتان باهبري، على اختياره لنادي الهلال، قائلًا: ” في الأمس هناك أشخاص أتو لمنزلي.. وكانوا يريدون مني أن أذهب معهم إلى شخص معين لمنزله.. إلا أنني طلبت من زوجتي إغلاق باب المنزل.. وذهبت إلى الفندق دون علمهم. ”

وتابع هتان خلال استضافته في برنامج ” الوقت الأصلي “: ” مع الهلال سأحقق أهدافي المقبلة، والمال مهم لكنه ليس كل شيء في كرة القدم، أنا شخص أحب التحديات، و طموح، و سأكون منافسًا على الخانة بالرغم من وجود لاعبين مميزين في وسط الهلال. ”

يذكر أن إدارة نادي الهلال، أعلنت اليوم الجمعة، عن تعاقدها مع اللاعب هتان باهبري .

وكان هتان باهبري أعلن أنه سيغادر النادي خلال الوقت الحالي وليس في نهاية عقده من أجل تحقيق الاستفادة من المدة المتبقية في عقده وليستفيد الشباب ماديًا.