زوجه تصر على الخلع بعد سبعة أيام زواج

أميرة خالد(صدى):

تعرضت امرأة للتعذيب والقهر، بعد سبعة أيام عمر زواجى فقط، على يد زوجها دون سبب.

وتفصيلًا، قالت الزوجة إن الخطوبة تمت فى حفل ضم الأسرتين وبدأنا فى إعداد عش الزوجية بعد عام من الخطوبة تم الزفاف فى حفل بديع لا يمكن أن يسقط من وعاء الذاكرة توجهنا إلى منزل الزوجية وبمجرد أن تم إغلاق المنزل علينا تحول زوجى للنقيض حيث قام بسبى ومعاملتى بطريقه غير لائقة .

وتابعت: ” تجنبته تلك الليلة وانتظرت أن يعتذر لى عما فعله فى تلك الليلة لكن بكل أسف اليوم الثانى كان أسوأ من سابقه لدرجة أنه قام بقذفى بأي شيء يقع أمامه اتصلت بأسرتى لإنقاذى من براثنه لكنه قام بطردهم ومنعهم من الحضور إلى مرة أخرى. ”

وأضافت: ” فى اليوم الخامس لزواجنا سبنى زوجى بأفظع الألفاظ لدرجة أننى بت ليلتى على إحدى الكراسي خوفًا من النوم بجوارة لينتهى الأمر بى فى سابع يوم مغشيًّا على بعد أن لقنّى علقة موت كدت أفقد حياتى بسببها بعد أن أفقت انتقلت مع أسرتى إلى منزلهم تاركة منزل زوجى ولن أعود إليه مرة ثانية. “