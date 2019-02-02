زوجه تصر على الخلع بعد سبعة أيام زواج
تعرضت امرأة للتعذيب والقهر، بعد سبعة أيام عمر زواجى فقط، على يد زوجها دون سبب.
وتفصيلًا، قالت الزوجة إن الخطوبة تمت فى حفل ضم الأسرتين وبدأنا فى إعداد عش الزوجية بعد عام من الخطوبة تم الزفاف فى حفل بديع لا يمكن أن يسقط من وعاء الذاكرة توجهنا إلى منزل الزوجية وبمجرد أن تم إغلاق المنزل علينا تحول زوجى للنقيض حيث قام بسبى ومعاملتى بطريقه غير لائقة .
وتابعت: ” تجنبته تلك الليلة وانتظرت أن يعتذر لى عما فعله فى تلك الليلة لكن بكل أسف اليوم الثانى كان أسوأ من سابقه لدرجة أنه قام بقذفى بأي شيء يقع أمامه اتصلت بأسرتى لإنقاذى من براثنه لكنه قام بطردهم ومنعهم من الحضور إلى مرة أخرى. ”
وأضافت: ” فى اليوم الخامس لزواجنا سبنى زوجى بأفظع الألفاظ لدرجة أننى بت ليلتى على إحدى الكراسي خوفًا من النوم بجوارة لينتهى الأمر بى فى سابع يوم مغشيًّا على بعد أن لقنّى علقة موت كدت أفقد حياتى بسببها بعد أن أفقت انتقلت مع أسرتى إلى منزلهم تاركة منزل زوجى ولن أعود إليه مرة ثانية. “
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43294 ] نشر منذ 4 ساعات
مقرودة وطاحت في مقرود
الله يكون بعونها😐
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38469 ] نشر منذ 4 ساعات
مو صاحي احسن انك من بدري حطيت رجلك قبل ما يجيك اطفال
روميو[ عدد التعليقات: 1046 ] نشر منذ 2 ساعتين
كيف تجيب اطفال وهي توها تزوجت ؟ ؟
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38469 ] نشر منذ 4 ساعات
مو صاحي احسن انك من بدري حطيت رجلك قبل ما يجيك اطفال
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38469 ] نشر منذ 4 ساعات
مو صاحي احسن انك من بدري حطيت رجلك قبل ما يجيك اطفال
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12392 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يعينك عساك ماترجعين له😣
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 17615 ] نشر منذ 3 ساعات
😣😣😣😣
abdul[ عدد التعليقات: 1593 ] نشر منذ 2 ساعتين
طبعا القصة وقعت سنة 2030 هجرية في منطقة واق واق. وللقصة تكملة ما اردت ان اطول عليكم. بس ليش الجريدة اخفت عنا البلد وتاريخ الحادثة.