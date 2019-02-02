” ماري كاري ” تعلق على أولى حفلاتها في جدة

أميرة خالد(صدى):

خاطبت الفنانة الأمريكية ماريا كاري جمهورها أكثر من مرة، خلال مشاركتها في أحياء حفل كبير في جدة ، ووجهت له عدة رسائل.

وأكدت ماريا فخرها واعتزازها بإحيائها حفلتها الأولى في المملكة ، وسعادتها بالحضور الجماهيري الكبير، والاستقبال الحافل، مبينةً أن هذه الليلة من الليالي التاريخية في حياتها.

كانت الفنانة الأمريكية ماريا كاري Mariah Carey، قد أحيت أمس حفلا غنائيا في منطقة الترفيه بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وعلى الرغم من برودة الجو، إلا أن ماريا استأذنت الجمهور أكثر من مرة لشرب الماء من زجاجة أحضرتها معها، قائلة: ” الأجواء ملتهبة في الحفلة، لذا اسمحوا بشرب قليل من الماء “. وقابلها الجمهور بتحية كبيرة. أما الفرقة الموسيقية، فكانت تقدم مقطوعات أجنبية بطريقة الميدلي بين وصلات كاري.

وقامت ماريا بتقديم 18 أغنية في الحفلة، ولوَّحت لجمهورها بالميكرفون أكثر من مرة لمشاركتها الغناء، فتغنَّى الجميع بعدد من الأغاني بطريقة التريو الغنائي.

وسجلت الحفلة أعلى حضور جماهيري في تاريخ الحفلات الفنية المقامة في جدة حيث اكتظت منطقة الترفيه بعشرات الآلاف من الزوار الذين حضروا قبل الحفلة بساعات، وقد لوحظ نفاد التذاكر في وقت قياسي.