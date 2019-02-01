موعد حصول المواطن على منتجه من الإسكان بعد التقديم والموافقة

علي القحطاني(صدى):

تفاعلت وزارة الإسكان، مع سؤال أحد المواطنين بشأن موعد تسليم المسكن بعد التقديم للحصول عليه والموافقة من جانب الوزارة.

وردت الوزارة، قائلة إنه يتم تحديد تاريخ تسليم الوحدة السكنية في مرحلة توقيع العقود النهائية، وإنه في حال تم ترشيح المواطن لمنتج لا يناسبه بإمكانه رفض المنتج والعودة لقوائم المستفيدين، علمًا بأن رفض المنتج لا يؤثر على أولوية الترشيح، كما يمكن تعديل وترتيب رغبات الدعم عن طريق الحساب على البوابة الإلكترونية، وفور توفر المنتج المرغوب به سيتم ترشيح الشخص.