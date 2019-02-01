بالصورة.. النجمة وعد تنشر صورة وتعلق: ممنوع الضحك

أميرة خالد(صدى):

نشرت النجمة وعد، عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام “، صورة قديمة لها كانت تحمل ملامح وإطلالة مختلفة.

وكتبت وعد على الصورة: ” لو سمحتو ممنوع الضحك شوفو لون الشعر عشان لا تقولوا قلدتي فنانين من زمان أنا فنانة، والحواجب ما كان مسموح نعملها، أمي كانت الله يرحمها تلعن خيرنا صغار، ممنوع بس المخطوبة، ولوني حركات متشمسة، كنت بالعراق بمنطقة الحبانية، ورايحين عرس. ”

وتابعت: ” ويقالك إني كاشخة ومجوهرات وفستان أسود عاري وحركات، طبعا المجوهرات حقت أمي، والفستان حق وحده من اخواتي، وهذي قصة الصورة مادري كان كم عمري بس عشان العرس، رضيت أمي ماكياج بس زمن الطيبين وعد. ”

وأضافت: ” السلام عليكم كيف الحال شو الأخبار.. حبيت أمسي عليكم.. كيف بس صورتي اللي حطيتلكم إياها؟ الغرة الثابتة علبة اسبريه.. طبعا بنتي ما صارت كلمة إلا واتريقت عليها.. بس ما يهمني الأصل موجود صارلي 400 قرن، وأنا زي ما أنا ما أتغير.. واحد كذاب. ”