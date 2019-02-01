بالفيديو.. يوسف الشبيلي يوضح كيف يتوب العبد من الكبر

نايف السالم(صدى):

أوضح الشيخ يوسف الشبيلي، كيف يتوب الشخص المتكبر، مشيرًا إلى أن التوبة من الكبر كالتوبة من سائر الذنوب.

وأضاف في حديثه لبرنامج ” يستفتونك ” ، أن العبد يجب أن يتذكر أن الكبر من صفات الله تعالى، متابعًا : ” فكون العبد يتكبر على الآخرين فهو ينازع الله في صفة من صفاته ”

.

واستطرد : ” على العبد أن يتذكر ضعفه وذلته وكونه بحاجة إلى الله في كل أموره، فهذا يحمله على ترك الكبر ” ، مضيفًا أنه يجب أن يقلع عن الذنب ثم يندم عليه ثم يعزم على ألا يعود إليه.