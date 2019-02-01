بالفيديو.. الفنان الإيطالي ” إندريا بوتشيلي ” يغني بجزء من الزي السعودي وسط تفاعل الجماهير

أميرة خالد(صدى):

ظهر الفنان الإيطالي، إندريا بوتشيلي، وهو يغني بجزء من الزي السعودي لأول مرة مباشرة على مسرح ” مرايا ” في مهرجان شتاء طنطورة.

وتفاعلت الجماهير الحاضرة بشكل كبير مع الفنان ” اندريا بوتشيلي ” بعد ارتدائه ” الغترة – العقال. ”