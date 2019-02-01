بالفيديو.. الفنان الإيطالي ” إندريا بوتشيلي ” يغني بجزء من الزي السعودي وسط تفاعل الجماهير
ظهر الفنان الإيطالي، إندريا بوتشيلي، وهو يغني بجزء من الزي السعودي لأول مرة مباشرة على مسرح ” مرايا ” في مهرجان شتاء طنطورة.
وتفاعلت الجماهير الحاضرة بشكل كبير مع الفنان ” اندريا بوتشيلي ” بعد ارتدائه ” الغترة – العقال. ”
الفنان "اندريا بوتشيلي" يغني بجزء من الزي السعودي لأول مرة مباشرة على مسرح "مرايا" في مهرجان #شتاء_طنطورة@WinterAtTantora #بوتشيلي_في_العلا pic.twitter.com/f2JpmlQlsn
— MBC1 (@mbc1) February 1, 2019
الجماهير الحاضرة تتفاعل بشكل كبير مع الفنان "اندريا بوتشيلي" بعد ارتدائه "الغترة – العقال" @WinterAtTantora #شتاء_طنطورة#بوتشيلي_في_العلا pic.twitter.com/yvNyWYSpnM
— MBC1 (@mbc1) February 1, 2019
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