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  3. بالفيديو.. الفنان الإيطالي ” إندريا بوتشيلي ” يغني بجزء من الزي السعودي وسط تفاعل الجماهير

بالفيديو.. الفنان الإيطالي ” إندريا بوتشيلي ” يغني بجزء من الزي السعودي وسط تفاعل الجماهير

بالفيديو.. الفنان الإيطالي ” إندريا بوتشيلي ” يغني بجزء من الزي السعودي وسط تفاعل الجماهير
أميرة خالد(صدى):

ظهر الفنان الإيطالي، إندريا بوتشيلي، وهو يغني بجزء من الزي السعودي لأول مرة مباشرة على مسرح ” مرايا ” في مهرجان شتاء طنطورة.

وتفاعلت الجماهير الحاضرة بشكل كبير مع الفنان ” اندريا بوتشيلي ” بعد ارتدائه ” الغترة – العقال. ”


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