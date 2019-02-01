مرزق الغانم: قوى خارجية تحاول افتعال ” ربيع عربي ” في الكويت

خالد الظفيري(صدى):

صرَّح رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، بأن هناك قوى خارجية تحاول افتعال ما يسمى ” ربيع عربي ” في الكويت.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن هذه القوى تحاول استثمار قضية إسقاط عضوية طبطبائي والحربش في أزمة تقود إلى تعليق الدستور وحل مجلس الأمة.

كما حذر الغانم، من الوضع الإقليمي الصعب وعدم زج الكويت بتعقيدات.

يذكر أنه تم إسقاط عضوية النائبين في مجلس الأمة وليد طبطبائي وجمعان الحربش في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام مجلس الأمة.