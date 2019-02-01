تبوك.. 52 إصابة في حادث اصطدام حافلة بجمال سائبة ” صور “

محمود البلوي(صدى):

أصيب 52 شخصًا، مساء اليوم، في حادث اصطدام حافلة ركاب بجمال سائبة من محافظة تيماء 40 كيلو باتجاه طريق المدينة.

وتفصيلًا، صرَّح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بتبوك نبيل العنزي، بأن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بتبوك تلقت بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، إذ تم على الفور توجيه سبع فرق إسعافية من الهلال الأحمر وفرقتين من الصحة للموقع.

وأشار العنزي، إلى أنه عند مباشرة أول فرقة إسعافية للموقع، وبعد إتمام عملية الفرز الطبي اتضح وجود (52) إصابة في الموقع منها إصابتا احتجاز داخل الحافلة تعاملت معهما فرق الدفاع المدني وفك الاحتجاز إصابة حرجة والأخرى وفاة وأربع إصابات متوسطة وإصابة واحدة طفيفة.

وأضاف أن باقي الحالات مستقرة رفضوا التدخل الإسعافي والنقل، موضحًأ أن (4 ) حالات نقلت عن طريق الهلال الأحمر، وحالتين عن طريق إسعاف الصحة جميعهم إلى مستشفى تيماء العام.