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بالفيديو.. الشيخ محمد بن راشد ينشر أغنية جديدة من أشعاره يؤديها كاظم الساهر

بالفيديو.. الشيخ محمد بن راشد ينشر أغنية جديدة من أشعاره يؤديها كاظم الساهر
أبوظبي(صدى):

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أغنية جديدة من أشعاره يؤديها الفنان العراقي كاظم الساهر.

ونشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه الشخصي على موقع “ تويتر ” ، الأغنية معلقًا : “ إهداء إلى كل امرأة جعلت لحياتنا حياة.. ولكلماتنا معنى.. ولإنجازاتنا جمالًا ” .

وحصدت الأغنية، آلاف الإعجابات وإعادة التغريد، والتعليقات التي أشادت بالكلمات والأداء.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 11614 ] نشر منذ 4 ساعات

شوف كيف “الدقة” في “التعبير” قال: إهداء إلى👈كل امرأة جعلت لحياتنا حياة.. ولكلماتنا معنى.. ولإنجازاتنا جمالًا.
مــاقال إلى “جميع” النساء لإنه يدري إن فيه (بعض) النساء مافيها ششئ يدل ع إنها “أنثى”
إلا أسمها.

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