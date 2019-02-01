بالفيديو.. الشيخ محمد بن راشد ينشر أغنية جديدة من أشعاره يؤديها كاظم الساهر

أبوظبي(صدى):

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أغنية جديدة من أشعاره يؤديها الفنان العراقي كاظم الساهر.

ونشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه الشخصي على موقع “ تويتر ” ، الأغنية معلقًا : “ إهداء إلى كل امرأة جعلت لحياتنا حياة.. ولكلماتنا معنى.. ولإنجازاتنا جمالًا ” .

وحصدت الأغنية، آلاف الإعجابات وإعادة التغريد، والتعليقات التي أشادت بالكلمات والأداء.