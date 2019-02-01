بالفيديو.. الشيخ محمد بن راشد ينشر أغنية جديدة من أشعاره يؤديها كاظم الساهر
أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أغنية جديدة من أشعاره يؤديها الفنان العراقي كاظم الساهر.
ونشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه الشخصي على موقع “ تويتر ” ، الأغنية معلقًا : “ إهداء إلى كل امرأة جعلت لحياتنا حياة.. ولكلماتنا معنى.. ولإنجازاتنا جمالًا ” .
وحصدت الأغنية، آلاف الإعجابات وإعادة التغريد، والتعليقات التي أشادت بالكلمات والأداء.
إهداء إلى كل امرأة جعلت لحياتنا حياة … ولكلماتنا معنى .. ولإنجازاتنا جمالا … pic.twitter.com/px0x13mkVF
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 1, 2019
غندورة[ عدد التعليقات: 11614 ] نشر منذ 4 ساعات
شوف كيف “الدقة” في “التعبير” قال: إهداء إلى👈كل امرأة جعلت لحياتنا حياة.. ولكلماتنا معنى.. ولإنجازاتنا جمالًا.
مــاقال إلى “جميع” النساء لإنه يدري إن فيه (بعض) النساء مافيها ششئ يدل ع إنها “أنثى”
إلا أسمها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43294 ] نشر منذ 22 دقيقة
رائعه👍👍👍