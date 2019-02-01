بالصور.. ملكة جمال تدخل المستشفى بعد انتقام زوجها

دودوما(صدى):

دخلت ملكة جمال تنزانيا لعام 2008، إلى المستشفى بعد تعرضها لإصابات جسدية إثر اعتداء زوجها عليها، بعدما دخلت عش الزوجية منذ شهرين فقط.

وسمع زوجها، ليونيس نغاسا في منتصف يناير الماضي، من أحد الجيران أن زوجته ذهبت مع رجل آخر، وأشار له إلى المكان الذي لا يبعد كثيرًا عن منزله، وعندما هرع الزوج الغاضب باتجاه العنوان الذي أعطاه إياه الجار، وبالفعل وجد أن زوجته تخونه مع رجل آخر، فأوسعها ضربا، وهرب عشيقها في هذه الأثناء.

وعندما هدأ الرجل نقل زوجته إلى المستشفى، وهناك ألقت الشرطة القبض عليه، حسبما ذكرت تقارير صحفية.