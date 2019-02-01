صامطة.. تشييع جنازة طالب ثانوي توفي في حادث مروري

تركي السالم(صدى):

أقيمت، عصر اليوم الجمعة، جنازة الطالب طارق محمد طيب قيسي، أحد طلاب الصف الثاني ثانوي علوم إنسانية بمتوسطة وثانوية النجامية التابعة لمكتب تعليم صامطة.

وتوفي الطالب إثر حادث مروري أثناء عودته من المدرسة، حيث تم تشيعع جنازته بعد عصر اليوم في قرية الطرشية الجديدة التابعة لمحافظة صامطة، وذلك بمشاركة مدير مكتب التعليم بصامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي، وعدد من المشرفين التربويين والقيادة التعليمية وقائد ومعلمو وزملاء الطالب وجموع غفيرة من المواطنين.

وكان الحادث قد وقع أثناء عودة الطلاب من الدوام يوم أمس الخميس، أسفر عنه وفاة الطالب طارق وإصابة شقيقيه عادل بالصف الثاني ثانوي علوم إنسانية وشقيقه الثاني مازن بالثاني متوسط.