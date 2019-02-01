هازارد أفضل لاعب بلجيكي خلال 2018

ماجد محمد(صدى):

حصل جناح تشيلسي الأيسر، البلجيكي إدين هازارد، على أفضل لاعب في “ الشياطين الحمر ” خلال عام 2018 .

وقال الاتحاد البلجيكي في بيان له: ” قائدنا إدين هازارد اختير للعام الثاني على التوالي. صاحب الكرة الفضية في المونديال السابق تفوق على أكسيل فيتسل وكيفن دي بروين ” .

جاء ذلك في التوصيت الإلكتروني الذي أجري في الفترة من التاسع وحتى 31 ينايرالمنصرم، إذ حصل هازارد (28 عاماً) على أصوات 14 ألفاً و974 شخصاً متفوقاً على فيتسل (3.801 صوت) ودي بروين (2.005 صوتاً) ودريس ميرتنز (1.552 صوتاً) وروميلو لوكاكو (1.221 صوتاً).