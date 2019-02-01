انطلاق حفل الفنان الإيطالي أندريا بوتشيلي على مسرح مرايا

أميرة خالد(صدى):

انطلقت، منذ قليل، حفل الفنان الإيطالي الكبير، أندريا بوتشيلي، بصوته الذي يجمع الدفء والعنفوان، على مسرح مرايا، ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة.

يذكر أن إدارة مهرجان شتاء طنطورة، كانت قد أعلنت، عن تمديد الفعاليات حتى يوم 23 فبراير المقبل، قائلة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر “: ” نظرًا لزيادة الإقبال، وأنسنا بصحبتكم، تم تمديد مدة فعاليات شتاء طنطورة المُقامة في العلا حتى 23 فبراير لتشمل المزيد من الفعاليات الفنية والسياحية، احتفاءً بالأصالة والفن والتاريخ. “