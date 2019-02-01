بالفيديو.. ” الشبيلي ” يوضح حكم وضع واقي الشمس للمحرم

علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ يوسف الشبيلي، حكم وضع واقي الشمس للمحرم.

وقال الشيخ يوسف، خلال استضافته في برنامج ” يستفتونك ” الذي يذاع على قناة ” الرسالة “، إن هذا جائز ولا يعد من محظورات الإحرام.

وتابع ” الشبيلي “: ” مثل هذه الأشياء التي تعد نوعًا من الوقاية أو التنظف أو نحو ذلك، فهذا لا يعد من محظورات الإحرام، لاسيما إذا كان هذا الشخص يتأثر بالحر، أو إصابة الشمس له فيحتاج إلى وضع هذه المواد. ”