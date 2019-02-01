بالفيديو.. ” الشبيلي ” يوضح حكم وضع واقي الشمس للمحرم
أوضح الشيخ يوسف الشبيلي، حكم وضع واقي الشمس للمحرم.
وقال الشيخ يوسف، خلال استضافته في برنامج ” يستفتونك ” الذي يذاع على قناة ” الرسالة “، إن هذا جائز ولا يعد من محظورات الإحرام.
وتابع ” الشبيلي “: ” مثل هذه الأشياء التي تعد نوعًا من الوقاية أو التنظف أو نحو ذلك، فهذا لا يعد من محظورات الإحرام، لاسيما إذا كان هذا الشخص يتأثر بالحر، أو إصابة الشمس له فيحتاج إلى وضع هذه المواد. ”
#يستفتونك مع الشيخ يوسف الشبيلي
حكم وضع واقي الشمس للمحرم ؟https://t.co/sI5DidAKsK pic.twitter.com/ZN3JT4wON4
— قناة الرسالة (@alresalahnet) February 1, 2019
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 64057 ] نشر منذ 6 ساعات
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك ,, آمين ,,
الرياض الريان الرين بو شظو[ عدد التعليقات: 1514 ] نشر منذ 6 ساعات
خل الوقي لك واشكالك
abdul[ عدد التعليقات: 1593 ] نشر منذ 5 ساعات
جزاك الله يا شيخنا علي هذا الايضاح. بقي ان نسأل إذا كان للدهان الواقي رائحة المواد مثل رائحة زيت جوز الهند او يكون بعض العطورات مضافة إلي الواقي من الشمس. نرجوا الإفادة وشكرا.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38469 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يجزاك خير الجزاء يا شيخ
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43294 ] نشر منذ 19 دقيقة
الله يجزااااه خير