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بالفيديو.. ” الشبيلي ” يوضح حكم وضع واقي الشمس للمحرم

بالفيديو.. ” الشبيلي ” يوضح حكم وضع واقي الشمس للمحرم
علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ يوسف الشبيلي، حكم وضع واقي الشمس للمحرم.

وقال الشيخ يوسف، خلال استضافته في برنامج ” يستفتونك ” الذي يذاع على قناة ” الرسالة “، إن هذا جائز ولا يعد من محظورات الإحرام.

وتابع ” الشبيلي “: ” مثل هذه الأشياء التي تعد نوعًا من الوقاية أو التنظف أو نحو ذلك، فهذا لا يعد من محظورات الإحرام، لاسيما إذا كان هذا الشخص يتأثر بالحر، أو إصابة الشمس له فيحتاج إلى وضع هذه المواد. ”


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 64057 ] نشر منذ 6 ساعات

جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 1593 ] نشر منذ 5 ساعات

جزاك الله يا شيخنا علي هذا الايضاح. بقي ان نسأل إذا كان للدهان الواقي رائحة المواد مثل رائحة زيت جوز الهند او يكون بعض العطورات مضافة إلي الواقي من الشمس. نرجوا الإفادة وشكرا.

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