الإجراء المتبع حال إدخال بريد إلكتروني خاطئ في سند محمد بن سلمان

عادل الحربي(صدى):

أوضح برنامج سند محمد بن سلمان، الموقف في حال تم إدخال بريد إلكتروني خاطئ أو لم يصل رابط تفعيل للمُسجل.

جاء ذلك ردًا على سؤال ضمن قسم “ الأسئلة الشائعة ” في الموقع الإلكتروني للبرنامج، قائلًا: “ رسالة التفعيل قد تكون في صندوق الرسائل غير المرغوبة، علمًا أنه في حال تجاوز مدة التسجيل 72 ساعة بدون تفعيل الحساب، سيتطلب ذلك معاودة التسجيل مجددًا للتمكن من التقديم ” .

وأضاف : ” ونأمل منك معاودة التسجيل مرة أخرى ليتسنى لك التقديم، مع الحرص على استخدام البريد الإلكتروني الصحيح ” .