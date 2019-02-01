الإجراء المتبع حال إدخال بريد إلكتروني خاطئ في سند محمد بن سلمان
أوضح برنامج سند محمد بن سلمان، الموقف في حال تم إدخال بريد إلكتروني خاطئ أو لم يصل رابط تفعيل للمُسجل.
جاء ذلك ردًا على سؤال ضمن قسم “ الأسئلة الشائعة ” في الموقع الإلكتروني للبرنامج، قائلًا: “ رسالة التفعيل قد تكون في صندوق الرسائل غير المرغوبة، علمًا أنه في حال تجاوز مدة التسجيل 72 ساعة بدون تفعيل الحساب، سيتطلب ذلك معاودة التسجيل مجددًا للتمكن من التقديم ” .
وأضاف : ” ونأمل منك معاودة التسجيل مرة أخرى ليتسنى لك التقديم، مع الحرص على استخدام البريد الإلكتروني الصحيح ” .
ابونايف[ عدد التعليقات: 454 ] نشر منذ 6 ساعات
راحت علينا يقولك المهر لازم يكون 50 الف بعقد النكاح واذا زاد لا يقبل البرنامج
تعليق[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 ساعات
هل يوجد احد تنطبق عليه كل الشروط هذي سبحان الله