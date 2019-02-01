بالفيديو.. خريجو الدبلومات الصحية: مستقبلنا مرتبط بشخص واحد متناقض في تصريحاته
أوضح خالد الشهري، المتحدث باسم الدفعة الثالثة لخريجي الدبلومات الصحية، أن خريجي الدبلومات الصحية رجعوا إلى نقطة الصفر مع وزارة الصحة، إذ أنه غالبًا لن يكون هناك دفعة ثالثة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج ” ياهلا ” ، أن وزارة الصحة اتفقت مع كليات التميز ووزارة العمل أن الـ 21 ألف خريج صحي الذين سيتم تأهليهم، سيتم استيعابهم على 3 دفعات، وكل دفعة 7 آلاف خريج.
وأشار إلى أنهم فوجئوا عند التعيين تم استيعات 5 آلاف فقط، مضيفًا أن ” مستقبل 5 آلاف خريج مرتبط بشخص واحد، متناقض في تصريحاته وهذه كارثة ” .
خالد الشهري – المتحدث باسم الدفعة الثالثة لخريجي الدبلومات الصحية
مستقبل 5 آلاف خريج مرتبط بشخص واحد، متناقض في تصريحاته.. وهذه كارثة!!#الدبلومات_الصحية_في_ياهلا#خليجية@jalmuayqil pic.twitter.com/1CvCqgEhTz
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 1, 2019
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43294 ] نشر منذ 17 دقيقة
الله يعين😐