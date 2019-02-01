بالفيديو.. خريجو الدبلومات الصحية: مستقبلنا مرتبط بشخص واحد متناقض في تصريحاته

نايف السالم(صدى):

أوضح خالد الشهري، المتحدث باسم الدفعة الثالثة لخريجي الدبلومات الصحية، أن خريجي الدبلومات الصحية رجعوا إلى نقطة الصفر مع وزارة الصحة، إذ أنه غالبًا لن يكون هناك دفعة ثالثة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج ” ياهلا ” ، أن وزارة الصحة اتفقت مع كليات التميز ووزارة العمل أن الـ 21 ألف خريج صحي الذين سيتم تأهليهم، سيتم استيعابهم على 3 دفعات، وكل دفعة 7 آلاف خريج.

وأشار إلى أنهم فوجئوا عند التعيين تم استيعات 5 آلاف فقط، مضيفًا أن ” مستقبل 5 آلاف خريج مرتبط بشخص واحد، متناقض في تصريحاته وهذه كارثة ” .