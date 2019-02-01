” العاصوف ” يحصد جائزة أفضل مسلسل خليجي عرض في رمضان 2018
حصد المسلسل السعودي العاصوف جائزة أفضل مسلسل درامي خليجي عرض في موسم رمضان 2018.
واستلم الفنان السعودي عبدالإله السناني الجائزة ” شعلة الأنباء ” من وزير الإعلام الكويتي وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، أمس الخميس، في احتفالية بمناسبة مرور 43 عامًا على تأسيس صحيفة ” الأنباء ” الكويتية، بحضور نخبة من نجوم الدراما الخليجية والعربية.
فيما حصلت الفنانة الكويتية سعاد عبدالله، على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل ” عبرة شارع “، بينما حاز الفنان الكويتي داود حسين جائزة أفضل ممثل عن دوره بالمسلسل ذاته، فيما حصد المخرج البحريني علي العلي جائزة أفضل مخرج عن مسلسل ” الخطايا عشر. “
الرياض الريان الرين بو شظو[ عدد التعليقات: 1514 ] نشر منذ 6 ساعات
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علي العلي[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 6 ساعات
اكيد بيحصل افضل مسلسل
والا تبون لجنة التحكيم يختارون مسلسل ديني مثلا؟
مسلسل العاصوف مسلسل اجتماعي يراعي الدين والتقاليد ولا يدعو للرذيله والفساد
فلازم يكون احسن مسلسل
الرياض الريان الرين بو شظو[ عدد التعليقات: 1514 ] نشر منذ 5 ساعات
علي العلي
ليتهم امسو
منطق[ عدد التعليقات: 230 ] نشر منذ 4 ساعات
فيه( إعلام) — وفيه( أع ع ع ع ع ع ع ع لام)
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43294 ] نشر منذ 18 دقيقة
أبشركم ماشفته
وأول مره أسمع عن المسلسل ذا🤗