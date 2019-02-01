” العاصوف ” يحصد جائزة أفضل مسلسل خليجي عرض في رمضان 2018

أميرة خالد(صدى):

حصد المسلسل السعودي العاصوف جائزة أفضل مسلسل درامي خليجي عرض في موسم رمضان 2018.

واستلم الفنان السعودي عبدالإله السناني الجائزة ” شعلة الأنباء ” من وزير الإعلام الكويتي وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، أمس الخميس، في احتفالية بمناسبة مرور 43 عامًا على تأسيس صحيفة ” الأنباء ” الكويتية، بحضور نخبة من نجوم الدراما الخليجية والعربية.

فيما حصلت الفنانة الكويتية سعاد عبدالله، على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل ” عبرة شارع “، بينما حاز الفنان الكويتي داود حسين جائزة أفضل ممثل عن دوره بالمسلسل ذاته، فيما حصد المخرج البحريني علي العلي جائزة أفضل مخرج عن مسلسل ” الخطايا عشر. “