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” العاصوف ” يحصد جائزة أفضل مسلسل خليجي عرض في رمضان 2018

” العاصوف ” يحصد جائزة أفضل مسلسل خليجي عرض في رمضان 2018
أميرة خالد(صدى):

حصد المسلسل السعودي العاصوف جائزة أفضل مسلسل درامي خليجي عرض في موسم رمضان 2018.

واستلم الفنان السعودي عبدالإله السناني الجائزة ” شعلة الأنباء ” من وزير الإعلام الكويتي وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، أمس الخميس، في احتفالية بمناسبة مرور 43 عامًا على تأسيس صحيفة ” الأنباء ” الكويتية، بحضور نخبة من نجوم الدراما الخليجية والعربية.

فيما حصلت الفنانة الكويتية سعاد عبدالله، على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل ” عبرة شارع “، بينما حاز الفنان الكويتي داود حسين جائزة أفضل ممثل عن دوره بالمسلسل ذاته، فيما حصد المخرج البحريني علي العلي جائزة أفضل مخرج عن مسلسل ” الخطايا عشر. “


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 6 ساعات

اكيد بيحصل افضل مسلسل
والا تبون لجنة التحكيم يختارون مسلسل ديني مثلا؟
مسلسل العاصوف مسلسل اجتماعي يراعي الدين والتقاليد ولا يدعو للرذيله والفساد
فلازم يكون احسن مسلسل

[ عدد التعليقات: 230 ] نشر منذ 4 ساعات

فيه( إعلام) — وفيه( أع ع ع ع ع ع ع ع لام)

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