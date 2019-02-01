الهلال يقدم الإيطالي جوفينكو على محيط الرعب.. الاثنين

ماجد محمد(صدى):

يواجه نادي الهلال، ضيفه الفتح على ملعب جامعة الملك سعود ” محيط الرعب ” ، يوم الاثنين المقبل، إذ من المنتظر أن تقدم إدارة النادي برئاسة الأمير محمد بن فيصل، الإيطالي سباستيان جوفينكو لاعب الفريق الجديد بين شوطي المباراة.

يذكر أن الهلال كان قد تعاقد مع الإيطالي جوفينكو صباح الخميس الماضي، قادما من نادي تورونتو الكندي في لوس آنجلوس الآمريكية لعقد يمتد لـ3 مواسم.

وييستضيف الهلال الفتح، الاثنين المقبل، في كمافسات الجولة الـ18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يتصدر الهلال ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة.