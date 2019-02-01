بالفيديو والصور.. لم تستمتع إلا بيوم واحد فقط.. وفاة أكبر معمرة مسلمة في العالم
توفيت السيدة كوكو استمبولوفا، عن عمر يناهز 128 عامًا، والتي تعتقد الحكومة الروسية أنها أكبر معمرة مسلمة في العالم، وهي تصلي داخل منزلها في قريتها ببراتسكو.
وكانت كوكو قد تصدرت عناوين الصحف العام الماضي بقولها إنها عاشت فقط يوم واحد سعيد طوال حياتها، عندما دخلت المنزل الذي بنته بيديها عندما عادت من منفاها في كازاخستان.
وتعد كوكو إحدى الناجين من عمليات قمع ستالين ضد الشعب الشيشاني، وذلك وفقًا لسجلات التقاعد المقبولة من صندوق التقاعد الحكومي في البلاد، وأكد حفيدها أنه في 27 يناير تناولت كوكو طعامها كالمعتاد في منزلها بالشيشان، قبل أن تتوفاها المنية في وقت صلاتها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 64057 ] نشر منذ 6 ساعات
الله يرحمها برحمته الواسعه واسكنها فسيح جناته ، واحسن عزاء من فقدها ,, آمين ,,
فرحان 💚[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 6 ساعات
الله يرحمها
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12392 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يرحمهاوموتى المسلمين
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38469 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يرحمها ويغفر لها
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43294 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يرحمها ويغفر لها