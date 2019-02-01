بالفيديو والصور.. لم تستمتع إلا بيوم واحد فقط.. وفاة أكبر معمرة مسلمة في العالم

موسكو(صدى):

توفيت السيدة كوكو استمبولوفا، عن عمر يناهز 128 عامًا، والتي تعتقد الحكومة الروسية أنها أكبر معمرة مسلمة في العالم، وهي تصلي داخل منزلها في قريتها ببراتسكو.

وكانت كوكو قد تصدرت عناوين الصحف العام الماضي بقولها إنها عاشت فقط يوم واحد سعيد طوال حياتها، عندما دخلت المنزل الذي بنته بيديها عندما عادت من منفاها في كازاخستان.

وتعد كوكو إحدى الناجين من عمليات قمع ستالين ضد الشعب الشيشاني، وذلك وفقًا لسجلات التقاعد المقبولة من صندوق التقاعد الحكومي في البلاد، وأكد حفيدها أنه في 27 يناير تناولت كوكو طعامها كالمعتاد في منزلها بالشيشان، قبل أن تتوفاها المنية في وقت صلاتها.