الهلال يواصل تحضيراته لـ لقاء ” الفتح “

ماجد محمد(صدى):

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم، تدريباته تحضيرًا لمواجهة ضيفه ” الفتح ” مساء يوم الاثنين المقبل، ضمن الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

اشتمل المران على: تدريبات لياقية، تطبيقات – تكتيكية، مناورة على ربع مساحة الملعب.

أدى الثلاثي ” جوناثان سوريانو، عمر عبدالرحمن وسالم الدوسري ” برامجهم العلاجية والتأهيلية، فيما يعقد المدير الفني ” زوران ماميتش ” وأحد اللاعبين في تمام الساعة الخامسة من عصر الغد مؤتمرا صحافيا في مركز الأمير فهد بن سلمان الإعلامي بمقر النادي

ويجري الفريق في تمام الساعة السادسة من مساء يوم غد السبت مرانا مغلقا، وذلك في مقر النادي

وأتمت إدارة النادي إجراءات انتقال اللاعب ” محمد البقعاوي” إلى فريق الشباب، ووافقت على إعارة اللاعب ” عبدالله الحافظ ” لفريق الاتفاق إلى نهاية الموسم.