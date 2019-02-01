بالفيديو.. رد قوي من شيرين رضا على إطلاق لقب ” عانس ” على الفتيات
ردَّت الفنانة المصرية شيرين رضا، رد ناري على إطلاق لقب ” عانس ” على المرأة غير المتزوجة.
وقالت ” رضا ” في تصريحات تليفزيونية: ” أنا معتقدش إن في حاجة اسمها بنت عانس ” ، مضيفة أنه يجب قتل مخترع هذا اللقب.
وأشارت إلى أنها غير موافقة على إطلاق ” شتيمة ” على الفتاة التي خرجت عن المسار الذي وضعها المجتمع فيه.
رد قوي من شيرين رضا على اطلاق لقب "عانس" على المرأة غير متزوجةhttps://t.co/Nhnvn0F9tB#نجوم_الحكاية #خليها_تعنس#MBCnet pic.twitter.com/aN539kMJqs
— MBC.Net (@MBCNetTweets) February 1, 2019
غندورة[ عدد التعليقات: 11614 ] نشر منذ 3 ساعات
ياكثر الناس اللي يبغي لهم “قتل”
بـ”معتقداتهم” وأفكارهم “البالية” يدمرون “العقول” وجودهم ع قيد الحياة “خطر” ع المجتمع.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43294 ] نشر منذ 14 دقيقة
هي ثنتين
عازب وعزباء
عانس هذا مدري من فين جايبينه😐