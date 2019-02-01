بالفيديو.. رد قوي من شيرين رضا على إطلاق لقب ” عانس ” على الفتيات

القاهرة(صدى):

ردَّت الفنانة المصرية شيرين رضا، رد ناري على إطلاق لقب ” عانس ” على المرأة غير المتزوجة.

وقالت ” رضا ” في تصريحات تليفزيونية: ” أنا معتقدش إن في حاجة اسمها بنت عانس ” ، مضيفة أنه يجب قتل مخترع هذا اللقب.

وأشارت إلى أنها غير موافقة على إطلاق ” شتيمة ” على الفتاة التي خرجت عن المسار الذي وضعها المجتمع فيه.