” المرور ” يحذر من استخدام السائق أي جهاز محمول ” تعد مخالفة “

علي القحطاني(صدى):

شدد الحساب الرسمي لـ” المرور السعودي “، على عدم استخدام السائق بيده أي جهاز محمول أثناء سير المركبة.

وتابع الحساب، قائلًا: ” يعد مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم (٤.)

وأضاف الحساب: ” حافظ على سلامتك وسلامة من حولك بتجاهل الإشعارات أثناء القيادة. “