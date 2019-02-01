” المرور ” يحذر من استخدام السائق أي جهاز محمول ” تعد مخالفة “
شدد الحساب الرسمي لـ” المرور السعودي “، على عدم استخدام السائق بيده أي جهاز محمول أثناء سير المركبة.
وتابع الحساب، قائلًا: ” يعد مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم (٤.)
وأضاف الحساب: ” حافظ على سلامتك وسلامة من حولك بتجاهل الإشعارات أثناء القيادة. “
زاير[ عدد التعليقات: 1855 ] نشر منذ 7 ساعات
يجب علي ادارة المرور توعية السائقين والمواطنين بإيقاف العربه الي جانب الطريق لاستقبال مكالمه اتصال علي الجوال بدلا من فرض غرامه فوريه لا يستحقها الموقف علي فرض ان الرد علي اي مكالمه هي جريمه تمس الامن .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43294 ] نشر منذ 14 دقيقة
👍👍👍👍