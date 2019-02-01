الجيش الإسرائيلي يهنئ منتخب المجنسين
فضح موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، العلاقة الجيدة بين قطر والكيان الصهيوني، بعد تهنئة الجيش الإسرائيلي لقطر بتحقيقها بطولة كأس آسيا2019.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على ” تويتر ” : ” مبروك لمنتخب قطر على الفوز بكأس آسيا 2019 ” ، مضيفًا : ” مثل النتيجة، التي توقعناها في الاستطلاع، مبروك للمنتخب قطر كأس آسيا 2019.. كل الاحترام ” .
يذكر أن قطر فازت على اليابان بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في نهائي كأس آسيا2019، بالإمارات.
عبدالله الزامل[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 7 ساعات
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زائر[ عدد التعليقات: 114 ] نشر منذ 6 ساعات
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43294 ] نشر منذ 13 دقيقة
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