الجيش الإسرائيلي يهنئ منتخب المجنسين

طلال الضوي(صدى):

فضح موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، العلاقة الجيدة بين قطر والكيان الصهيوني، بعد تهنئة الجيش الإسرائيلي لقطر بتحقيقها بطولة كأس آسيا2019.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على ” تويتر ” : ” مبروك لمنتخب قطر على الفوز بكأس آسيا 2019 ” ، مضيفًا : ” مثل النتيجة، التي توقعناها في الاستطلاع، مبروك للمنتخب قطر كأس آسيا 2019.. كل الاحترام ” .

يذكر أن قطر فازت على اليابان بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في نهائي كأس آسيا2019، بالإمارات.