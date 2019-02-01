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بالفيديو.. هكذا ظهرت الدمام من قمرة طائرة ليلًا

بالفيديو.. هكذا ظهرت الدمام من قمرة طائرة ليلًا
نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، منظر مدينة الدمام من قمرة طائرة ليلًا.

وأثار مقطع الفيديو، إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معلقين: ” ياخي الدمام و الشرقية بشكل عام مرتبة جدا “، ” م ظنيت انها الدمام. ”


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