بالفيديو.. هكذا ظهرت الدمام من قمرة طائرة ليلًا

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، منظر مدينة الدمام من قمرة طائرة ليلًا.

وأثار مقطع الفيديو، إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معلقين: ” ياخي الدمام و الشرقية بشكل عام مرتبة جدا “، ” م ظنيت انها الدمام. ”