نشر : منذ 8 ساعات 2٬583 2 الاخبار المحلية بالفيديو.. هكذا ظهرت الدمام من قمرة طائرة ليلًا نايف السالم(صدى): أظهر مقطع فيديو، منظر مدينة الدمام من قمرة طائرة ليلًا. وأثار مقطع الفيديو، إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معلقين: ” ياخي الدمام و الشرقية بشكل عام مرتبة جدا “، ” م ظنيت انها الدمام. ” https://www.slaati.com/wp-content/uploads/2019/02/شاهد..-كيف-ظهرت-الدمام-من-قمرة-طائرة-ليلًا-عبر[email protected] الوسوم:الدمام
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 64057 ] نشر منذ 8 ساعات
ممتاز ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43294 ] نشر منذ 12 دقيقة
حي الزهور😍😍😍