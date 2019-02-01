ضاحي خلفان ساخرًا: مبروك لجميع دول المنتخب الملقط

طلال الضوي(صدى):

سخر ضاحي خلفان تميم، قائد شرطة دبى السابق، من فوز المنتخب القطري ببطولة كأس آسيا2019، قائلًا : ” مبروك لجميع دول المنتخب الملقط ” .

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” قلت لكم أن المنتخب الملقط من كل حلة، ربما سيفوز على اليابان وفاز، مبروووووك لجميع دول المنتخب الملقط ” .

واتبع مسؤولو الاتحاد القطري لكرة القدم، سياسة ” التجنيس ” لعدد كبير من اللاعبين لتأسيس منتخب وطني قوي يستطيع المنافسة في بطولة كأس آسيا2019.

وبات المنتخب القطري يضم عددًا كبيرًا من المجنسين، يزيد عن نصف قائمة المنتخب من اللاعبين حاملي الجنسية القطرية، الذين لم يجدوا فرصة كبيرة مع منتخبات بلادهم، إذ أصبحت المشاركة مع قطر هي الفرصة من أجل اللعب دوليًا.