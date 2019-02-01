ضاحي خلفان ساخرًا: مبروك لجميع دول المنتخب الملقط
سخر ضاحي خلفان تميم، قائد شرطة دبى السابق، من فوز المنتخب القطري ببطولة كأس آسيا2019، قائلًا : ” مبروك لجميع دول المنتخب الملقط ” .
وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” قلت لكم أن المنتخب الملقط من كل حلة، ربما سيفوز على اليابان وفاز، مبروووووك لجميع دول المنتخب الملقط ” .
واتبع مسؤولو الاتحاد القطري لكرة القدم، سياسة ” التجنيس ” لعدد كبير من اللاعبين لتأسيس منتخب وطني قوي يستطيع المنافسة في بطولة كأس آسيا2019.
وبات المنتخب القطري يضم عددًا كبيرًا من المجنسين، يزيد عن نصف قائمة المنتخب من اللاعبين حاملي الجنسية القطرية، الذين لم يجدوا فرصة كبيرة مع منتخبات بلادهم، إذ أصبحت المشاركة مع قطر هي الفرصة من أجل اللعب دوليًا.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 64057 ] نشر منذ 8 ساعات
هههههههههههههههههههه ,,
,, يقولون في الامثال // ثوب العاريَّه .. مايستر ,,
,, العاريَّه = السلفه ,,
دهــر[ عدد التعليقات: 1954 ] نشر منذ 7 ساعات
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قطرية وراسي في السما عالي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 7 ساعات
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ابراهيم مطلق[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 7 ساعات
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ابو احمد بشري[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 7 ساعات
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دهـر⌛[ عدد التعليقات: 1954 ] نشر منذ 7 ساعات
شكـرًا😊
خالد[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 7 ساعات
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البكري[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 7 ساعات
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البكري[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 7 ساعات
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البكري[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 7 ساعات
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احمد السيد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 ساعات
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ناجي ابو اصيل[ عدد التعليقات: 107 ] نشر منذ 6 ساعات
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fatima dhaibi[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 ساعات
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قطرية وراسي في السما مرفوع[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 6 ساعات
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مهرة[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 6 ساعات
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سلطان[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 6 ساعات
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سالم[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 6 ساعات
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زائر[ عدد التعليقات: 114 ] نشر منذ 6 ساعات
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…..[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 6 ساعات
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علي العلي[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 6 ساعات
فاز وخلصنا
ابونايف[ عدد التعليقات: 454 ] نشر منذ 5 ساعات
مساكين ماحد معبرهم يفرحون بلحالهم ومعهم المجوس يحناتي يكسرون الخاطر احنا اخذناها 3 مرات كل دول العالم تبارك لنا وانتم مافيه إلا اسرائيل من جد الطيور على اشكالها
محمد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 5 ساعات
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أبو خالد[ عدد التعليقات: 162 ] نشر منذ 5 ساعات
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أبو سليمان[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ 5 ساعات
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ابو خالد[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ 5 ساعات
م ب ر و
ابو خالد[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ 5 ساعات
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جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12392 ] نشر منذ 5 ساعات
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جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12392 ] نشر منذ 5 ساعات
هههههه😊حتى انا زين😢😊😁
دهـر⌛[ عدد التعليقات: 1954 ] نشر منذ 5 ساعات
لستِ أحسـن مني جنوبيـة😘😂😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12392 ] نشر منذ 4 ساعات
ههههههه😘😁التنقيطات الليله😂ذكرتني باالشبكه امس بالسوق اغلبنا نبي نحاسب عن طريقها وتعطلت😁😂والله رديت البيت ومدري وش عاد صار على بقيه المتسوقين زانت والا شانت😂😂
دهـر⌛[ عدد التعليقات: 1954 ] نشر منذ 4 ساعات
ههههههههههه😘من بعدكـ أكيد شانت😍
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12392 ] نشر منذ 3 ساعات
تسلمين😘
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43294 ] نشر منذ 11 دقيقة
مابعلق😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂