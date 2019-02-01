بالفيديو.. عقوبة 50 ألف ريال للمواطن الذي استعرض ذئب قتيل بربطه في مركبته

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، مقطع فيديو يرصد قيام ” شخص ” بربط ” ذئب ” ميت بالسيارة، ويظهر بالفيديو ” سائق ” المركبة وهو يقود السيارة على الطريق ومُعلق بها الذئب الميت، كما سُمع دوي إطلاق رصاص بالمقطع أيضًا.

وصرح مدير إدارة الثروة الحيوانية بالمنطقة الشرقية، دكتور عبد الجبار الرضا، خلال مداخلة هاتفية له، في برنامج ” ياهلا “، بأن السائق تنتظره عقوبة كبيرة قد تصل إلى 50 ألف ريال، والتشهير به، طبقًا للنظام الذي صدر عام 1434 للرفق بالحيوان سواء كانت البرية أو المستأنسة.

وتابع دكتور عبد الجبار: ” أن الذئب العربي من الحيوانات المهددة بالانقراض في المنطقة، مستنكرًا هذا العمل، قائلًا: ” هذا لا يمثل المجتمع السعودي، والدليل على ذلك الحملة التي سارت عليه. ”

وأضاف ” الرضا “: ” لدينا رقم مجاني، وهو 800247000 ، يتصل عليه المواطنين إذا شاهدوا أي تصرف يسيء لأي حيوان، لاتخاذ الإجراءات النظامية ضده. ”