بالصور.. فتاة تجمّد شعرها من شدة البرودة

واشنطن(صدى):

أظهر مقطع فيديو، فتاة أمريكية وقد تجمد شعرها بطريقة غريبة أثناء سيرها في منزلها في ولاية أيوا الأمريكية.

وأوضح الفيديو، الفتاة وهي تحمل بيدها بطانيتين وتضحك بشدة بعدما تجمد شعرها البني الطويل، وأصبح يقف فوق رأسها، ثم تنظر للكاميرا وتضحك ثانية.

يذكر أن موجة الطقس الباردة التي أصابت البلاد، تسببت في توقف الخدمات البريدية وألغت أكثر من 2600 رحلة كما توفي أكثر من 12 شخصًا بسببها.