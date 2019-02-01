بالصور.. فتاة تجمّد شعرها من شدة البرودة
أظهر مقطع فيديو، فتاة أمريكية وقد تجمد شعرها بطريقة غريبة أثناء سيرها في منزلها في ولاية أيوا الأمريكية.
وأوضح الفيديو، الفتاة وهي تحمل بيدها بطانيتين وتضحك بشدة بعدما تجمد شعرها البني الطويل، وأصبح يقف فوق رأسها، ثم تنظر للكاميرا وتضحك ثانية.
يذكر أن موجة الطقس الباردة التي أصابت البلاد، تسببت في توقف الخدمات البريدية وألغت أكثر من 2600 رحلة كما توفي أكثر من 12 شخصًا بسببها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43294 ] نشر منذ 8 ساعات
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 64057 ] نشر منذ 8 ساعات
حتى بطانيتك تتجمد ..
كجمغلو[ عدد التعليقات: 12414 ] نشر منذ 6 ساعات
طلال … وانت جاي جيب معك نص شواية وواحد بيبسي
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12392 ] نشر منذ 4 ساعات
سخنيه في الفرن😉😊😂