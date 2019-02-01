أمير الشرقية يرعى الحملة الخليجية للتوعية عن السرطان

سعيد العجل(صدى):

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية غدا السبت انطلاق الحملة الخليجية للتوعية عن السرطان التي ينظمها مجلس الصحة لدول مجلس التعاون لمدة 7 أيام بالتعاون مع جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية ، وتأتي الحملة في عامها الرابع تحت شعار (40×40) بالتنسيق مع المركز الخليجي لمكافحة السرطان مشاركا بها العديد من الجهات الحكومية والخاصة في جميع مناطق المملكة ودول الخليج .

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز التركي إلى أن الحملة الخليجية الموحدة للتوعية عن السرطان تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للسرطان وتهدف لنشر الوعي الصحي بين مختلف أفراد وفئات المجتمع وتعزيز دورهم في تفعيل هذه الرسالة من خلال المشاركة في إعداد وتنفيذ البرامج التوعوية لمكافحة السرطان والوقاية منه، مؤكدا أن جمعية السرطان تحرص على تفعيل رؤية الحملة المتمثلة في تعزيز الوعي الصحي وحماية المجتمع الخليجي من أخطار السرطان من خلال إطلاق العديد من الفعاليات التوعوية والتثقيفية ، حيث إن 40% من حالات السرطان يمكن الوقاية منها في حالة اتباع نمط حياة صحي، و40% منها يمكن أيضا الشفاء منها إذا تم اكتشافها مبكرا.

وأشارت المدير التنفيذي المكلف للجمعية سحر سلامة إلى إطلاق عدة فعاليات توعوية عن السرطان تتمثل في حملة تثقيفية لمدة يومين داخل مجمع الراشد بالخبر تتحدث عن مختلف أنواع السرطانات مركزة هذا العام على سرطان البروستات ، مبينا أن هناك فعاليات آخرى سيتم تنظيمها داخل عدد من الجهات الحكومية والخاصة بالتزامن مع اليوم العالمي للسرطان الموافق ٤ فبراير بهدف توعية وتثقيف أفراد المجتمع بمرض سرطان الثدي وطرق الوقاية وأهمية الكشف المبكر .