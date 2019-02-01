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بالفيديو.. ضحك هستيري لمذيعة لبنانية على الهواء مباشرة

بالفيديو.. ضحك هستيري لمذيعة لبنانية على الهواء مباشرة
بيروت(صدى):

انفجرت مذيعة لبنانية، بالضحك على الهواء مباشرة خلال إجراءها حوارًا مع أحد الصحفيين المقيمين في فنزويلا.

واستضافت المذيعة كريستيان بيسري، عبر الاتصال الهاتفي الصحفي حليم نعيم من العاصمة الفنزويلية كراكاس، إلا أنه لم ينجح في نطق الكلمات العربية بشكل صحيح.

وبدأ نعيم كلامه باللغة العربية ولكن بصعوبة، وكانت مخارج اللهجة الفنزويلية طاغية على كلماته العربية، وعلى ما يبدو أنه لم يُوفّق في النطق بالعربية بشكل صحيح.


6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 64057 ] نشر منذ 8 ساعات

ههههههههههههههه ,,

,, حتى انا ضحكت من ضحكها ,,

[ عدد التعليقات: 11614 ] نشر منذ 7 ساعات

😂شكلها تذكرت نكتــ😂

[ عدد التعليقات: 454 ] نشر منذ 6 ساعات

مسكين الصحفي شكله بيستقيل ياخي قويه تضحك عليك امراه

[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 6 ساعات

دائما تحصل مع مذيعات العربيه
لا مهنية ولا احترافيه

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