بعد تجدد تداول المقطع.. مصدر: فيديو مخالفة حواجز تعيق الرؤية قديم
تداول مقطع فيديو قديم مجددًا خلال الأيام القليلة الماضية، وأظهر الفيديو شخص يتذمر من تسجيل مخالفة مرورية غير صحيحة فيما يخص وضع حواجز تعيق الرؤية.
وأكد مصدر مطلع، آنذاك، أن صاحب المقطع المرئي، والذي يتذمر من تسجيل مخالفة مرورية غير صحيحة عليه؛ لديه أكثر من 33 مخالفة؛ منها: طمس اللوحات، ومخالفات سرعة، واستخدام الجوال، وعدم وجود رخصة قيادة، وعدم وجود لوحة أمامية، إلى جانب مخالفات مرورية أخرى، وكان الشخص قد ذكر معلومات غير صحيحة فيما يخص مراجعته للهيئة المرورية.
يذكر أنه يجري خلال هذه الأيام تجميع وتداول مقاطع قديمة؛ بهدف الإساءة للمرور، رغم التطور الكبير الذي يشهده القطاع، وأسفر بفضل الله تعالى عن خفض نسب الحوادث المرورية خلال الآونة الأخيرة مقارنةً بالأعوام السابقة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43294 ] نشر منذ 8 ساعات
مصور المقطع صوره من الحقد الي بقلبة
يعني شين وقوي عين
باقي لك وجه تتكلم بعد البرنت هذا😐
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43294 ] نشر منذ 8 ساعات
٣٣ مخالفة
طمس لوحات…..وسرعة……واستخدام جوال
وعدم وجود رخصة وعدم وجود لوحة امامية
ووووووووووو؛؛؛؛؛؛؛برنت أسود 😐
وباقي له وجه يصور وبتشكى😠
الشاعر[ عدد التعليقات: 347 ] نشر منذ 8 ساعات
كل انظمة المرور الاخيرة
مجرد شفط جيب المواطن المكلوم
البنطلون الأحمر[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 6 ساعات
الشاعر تبغى تمشي عكس السير وتقطع الإشارات وتمشي 200 وتوقف فوق الرصيف وأماكن الاحتياجات الخاصة لأنه “المرجلة تسذا”؟؟؟
الرياض الريان الرين بو شظو[ عدد التعليقات: 1514 ] نشر منذ 6 ساعات
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