خطيب مسجد بالإمارات يفتح النار على قطر بعد حذف ” تويتر ” مقطع فيديو

طلال الضوي(صدى):

فتح وسيم يوسف، خيب مسجد الشيخ زايد بالإمارات، النار على قطر بعد حذف شركة تويتر، مقطع فيديو هاجم فيه قطر بعد مباراة الأخيرة مع الإمارات.

وقال يوسف في تغريدة له على ” بتويتر ” : “ تقوم قطر بكل قوتها بحذف مقطع الفيديو (إلى دولة الإرهاب).. وتراسل شركة تويتر كلما قمنا بنشره .. تزعجهم دقيقتان وهم تسلطوا على الأمة بقنواتهم المأجورة.. ولكن ابلغهم أن الفيديو الذي أزعجكم وصل للعالم.. وسنستمر بنشره ” .

وأضاف : ” قطر قامت برفع شكوى عن طريق شبكتها الرياضية الإعلامية، وحذفت المقطع من التغريدة السابقة بعد وصول عدد المشاهدات ٢٧٥ ألف ” وفقًا لقوله.