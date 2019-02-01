الخلطات العشبية لعلاج السكري خطر على الكلى والكبد

عادل الحربي(صدى):

حذرت وزارة الصحة، من الخلطات العشبية التي يتم الترويج لها على أنها تعالج مرض السكري.

وقالت الصحة إن هذه الخلطات العشبية خطر على الكلى والكبد، ولا تُعالج السكر، وإنما تحتوي على مواد تسبب مشاكل صحية عديدة على صحة الجسم، بالتأثير السلبي على الكلى والكبد وغيرهما من أعضاء الجسم.

يذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء، كانت قد ردت على شائعة وجود مستحضرات عشبية أو دوائية تعالج مرض السكري، مشددةً على أنه لا يوجد حتى الآن مستحضر مسجل للشفاء تمامًا من مرض السكري، وأي ادعاءات حول ذلك مضللة.