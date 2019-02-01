تعرف على مميزات خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

نايف السالم(صدى):

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، مميزات خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.

ونشرت إنفوجراف على موقع ” تويتر ” ، يوضح المميزات وهي:

1. إمكانية إبلاغ المواطن عن فقدانه لأي من وثائقه حتى لو كان خارج المملكة.

2. إيقاف الاستفادة من الوثيقة فور الإبلاغ عنها لمنع العابثين من استغلالها.

3. إخلاء المبلغ مسؤوليته قانونيا فور إبلاغه.

4. إبلاغ الجهات المختصة بالفقدان لمتابعة من يسيئ استخدامها.

5. رفع الحس الأمني للمواطن بإشراكه في عملية الايقاف.