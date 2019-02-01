وأنت في مقعدك.. جولة في كل المشاعر المقدسة ” صور “

نايف السالم(صدى):

تمكن الشاب فيصل الشريف، من تحويل فكرة كاميرات النواظير القديمة ذات الأشرطة المدورة التي يقتنيها زائرو مكة المكرمة، إلى فيديوهات بتقنية الـ 4D، ليتمكن مستخدميها من السير في تلك الأماكن بشكل تفاعلي دون الاكتفاء بالصور الثابتة.

وشرح الشاب فيصل الشريف فكرته، قائلًا: ” تتمثل الفكرة في التعريف بالحرم المكي والحرم النبوي الشريف، وما يتبعها من المشاعر المقدسة والمعالم المهمة، وذلك عبر استخدام تقنية الواقع الافتراضي بإنتاج فيديو محاكاة للواقع بالمؤثرات في فترة زمنية قصيرة ” .

وتابع: ” في الواقع الافتراضي تجسيد للواقع الحقيقي، وهي وسيلة تتيح لنا الذهاب إلى أماكن لا يستطيع البعض الوصول إليها، ومعايشة تفاصيلها وسيشعر المشاهد كأنه موجود على أرض الواقع، وتصويرها كان بكاميرات خاصة عالية الجودة ” .

وأضاف: ” فكرتي تهدف إلى إثراء تجربة المقيمين والزائرين بمعرفة المعالم الدينية والمعلومات الصحيحة، كما يهدف إلى سهولة مشاهدة المعالم الدينية من مكان واحد، وفي فترة زمنية قصيرة وتوفير الجهد على كبار السن والأطفال والنساء العاجزين عن رؤيتها في الواقع ” .

واستكمل: ” يدخل الزائر إلى صالة مثل السينما فيها كراسي متحركة، وكل كرسي عليه نظارة، بمجرد لبسها وتشغيل الفيديو تبدأ رحلتهم في زيارة المشاعر والأماكن المقدسة والتاريخية، وعندما ينحني الزائر إلى اليمين مثلاً يميل الكرسي معه بحسب الجهة التي يميل إليها ” ، وذلك وفقًا للعربية.