” العدل ” توضح الإجراء الذي يجب اتخاذه في حال رفض المستأجر الدفع

نايف السالم(صدى):

تفاعل الحساب الرسمي لـ ” التواصل العدلي “، مع استفسار أحد المواطنين، سائلًا: ” عندي مشكله أبي حل لها ضروري.. عندنا ورشه المهم عقدها ورقي وليس إلكتروني لانه الالكتروني فقط للمحلات.. مشكله المستأجر لم يدفع ولايريد الخروج من الورشة.. ابي الحل ضروري وعاجل جدا.. نحن في بلد له قوانين فأريد القانون يحميني بعد الله.. ماذا افعل ماهو الإجراء لأي جهته اذهب؟ ”

ورد الحساب قائلًا: ” بإمكانك التقدم بدعوى إخلاء عقار ودعوى مالية بأجرة عقار من خلال الرابط التالي هنــــــــا، والتوجه بها إلى المحكمة العامة. ”