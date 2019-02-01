” المرور ” يوضح حقيقة وجود مضاعفة مالية لقطع الإشارة الحمراء بعد مرور شهرًا
تفاعل الحساب الرسمي لـ ” المرور السعودي ” مع استفسار أحد المواطنين، سائلًا: ” هل يوجد مضاعفة مالية لمخالفة قطع الإشارة الحمراء بعد مرور ٣٠يوم؟ ”
ورد الحساب قائلًا: ” تطبيق الحد الأعلى للمخالفات في النظام الجديد لا يتم إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية وبموجب مسببات للتغليظ. “
M-512🐧[ عدد التعليقات: 1266 ] نشر منذ 9 ساعات
في نظري المتواضع أن المخالفات المرورية لايجب التغليظ فيها لأن هذا لن يفيد في إصلاح وتهذيب الناس في الشوارع والطرقات بل سيجعلهم غير حضاريين أو باالمعنى الأصح غير متعاونيين لأن التغليظ ووضع عقوبات صارمة لن يفيد الناس ابداً بتاتاً البتة.
١٤٤٠[ عدد التعليقات: 445 ] نشر منذ 8 ساعات
سدد وعترض ويصير خير اهم شي قرقس