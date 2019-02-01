” المرور ” يوضح حقيقة وجود مضاعفة مالية لقطع الإشارة الحمراء بعد مرور شهرًا

عادل الحربي(صدى):

تفاعل الحساب الرسمي لـ ” المرور السعودي ” مع استفسار أحد المواطنين، سائلًا: ” هل يوجد مضاعفة مالية لمخالفة قطع الإشارة الحمراء بعد مرور ٣٠يوم؟ ”

ورد الحساب قائلًا: ” تطبيق الحد الأعلى للمخالفات في النظام الجديد لا يتم إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية وبموجب مسببات للتغليظ. “