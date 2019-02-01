الأمير محمد بن فيصل يوجه رسالة للأمير الوليد بن طلال بعد صفقة باهبري

ماجد محمد(صدى):

وجَّه الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال، الشكر إلى الأمير الوليد بن طلال على دعمه للنادي، إذ تكفَّل بصفقة اللاعب هتاب باهبري.

وقال الأمير محمد بن فيصل في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” أشكر أخي صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز على دعمه الكريم و المتواصل لنادي الهلال وتكفله بصفقة اللاعب هتان باهبري ” .

وكانت إدارة نادي الهلال، قد أعلنت اليوم الجمعة، عن تعاقدها مع اللاعب هتان باهبري قادمًا من الشباب .