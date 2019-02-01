بالصور.. ” النصر ” يختتم استعداداته لمواجهة ” التعاون ” غدًا

نواف السالم(صدى):

اختتم الفريق الأول بنادي النصر، عصر اليوم الجمعة، تدريباته استعدادًا لمباراة الفريق مساء غد السبت، أمام التعاون في القصيم.

وشهدت تدريبات الفريق اليوم حضور المشرف العام على الفريق الأول الأستاذ عبدالكريم المنصور، وانطلقت التدريبات بالتركيز على الجوانب اللياقية.

وأجرى بعدها المدرب تدريبات الكرة الطائرة بالرأس والقدم، وطبق فيتوريا عددًا من التدريبات التكتيكية المتنوعة قبل أن يختتم التدريب بمناورة على كامل الملعب.

وتغادر مساء اليوم، بعثة الفريق الأول إلى القصيم، وذلك بعد أن أنهى الفريق كافة الاستعدادات لمباراة الغد.