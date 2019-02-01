بالفيديو.. استشاري يكشف أضرار سماعات الأذن والطريقة الصحيحة لاستخدامها

علي القحطاني(صدى):

أوضح الدكتور حسن الشهري، استشاري جراحة وأعصاب الأذن وقاعدة الجمجمة، أنه يجب ألا تزيد مدة استخدام سماعات الأذن عن 60 دقيقة متواصلة.

وكشف خلال حديثه لبرنامج ” سيدتي ” ، أن أضرار سماعات الأذن العادية أكثر من السماعات الطبية، مضيفًا أن خطورة السماعات الطبية تكمن في عدم استخدامها.

وأشار إلى أن السماعات العادية تنقسم إلى قسم سلكي وآخر لاسلكي ” سماعة البلوتوث ” ، مؤكدًا أنه كل مازادت مدة استخدامها يكون في ضرر على الأذن، وضررها لا يلاحظ إلا بعد فترة.

وأكد أن سماعات الأذن قد تكون ناقلة لكثير من الأمراض الجلدية إذا تم استخدامها أكثر من شخص.

د. حسن الشهري – استشاري جراحة وأعصاب الاذن وقاعدة الجمجمة:

يجب ألا تزيد مدة استخدام سماعات الأذن عن 60 دقيقة متواصلة #برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/LBHJa3Tjb5 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 1, 2019

د. حسن الشهري – استشاري جراحة وأعصاب الاذن وقاعدة الجمجمة: أضرار سماعات الأذن العادية أكثر بكثير من السماعات الطبية#برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/YAZaeRfpBK — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 1, 2019