روان بن حسين توجّه رسالة لأهلها وجمهورها

خالد الظفيري(صدى):

اعتذرت الفاشينيستا الكويتية، روان بن حسين، لأهلها وجمهورها.

وجاء ذلك بعد قيامها بنشر تفاصيل حياتها الخاصّة، على السوشال ميديا، مُعربة عن ندمها الشّديد للقيام بنشر خيانة خطيبها لها، قائلة عبر ” انستجرام ” : ” اليوم أنا أبغي أعتذر لأهلي وخاصة أبوي الغالي اني غلطت بحق نفسي وبحقهم معاي عشان مسألة ماتستاهل.. أساسًا مافي شي يستاهل أزعل والديني. ”

وتابعت: ” واليوم أبغي أيضا أن اعتذر من متابعيني اني عرضت لكم جزء من حياتي المفروض أني اخلي لنفسي.. انا دائماً احب ان أكون مثال للبنت الايجابية في السوشال ميديا اللي ماتحب تدخل الناس في مشاكلها، وكنت ديما أحاول إني أكون مثال للمرأة القويه الي مايهزها شي.. بس كلنا بني آدم ومو معصومين من الغلط انا من قهري غلطت واكيد وايد بنات يعرفون شعوري ويعرفون صعوبة الي أنا مريت فيه. ”

وأضافت: ” وأخيؤًا أبي أشكر كل متابعاتي وصديقاتي اللي وقفوا معاي.. تعليقاتكم ورسائلكم الي واستني وأنا في غربة لا أهل ولا أصدقاء تعني لي الكثير، هذا عهد مني أني ما ادخل حياتي الشخصية أبدًا مرة ثانية.. وانا متأكدة انه الشخص الي يحبني وشريك حياتي راح يصنع مني إنسانة أقوى وأفضل وأسعد.. واتمنى من الجميع يصكرون الموضوع.. ونبدي بداية جديدة نحب فيها أنفسنا اولآ . ”

وسبق وأن صَدَمت الفاشينيستا الكويتية، روان بن حسين، جمهورَها، برسالةٍ وجّهتها لخطيبها، تعتذر فيها له، بعدما فضحتْ خيانته، ونشرتْ صورة حبيبته الجديدة، التي خانها معها.