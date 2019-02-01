روان بن حسين توجّه رسالة لأهلها وجمهورها
اعتذرت الفاشينيستا الكويتية، روان بن حسين، لأهلها وجمهورها.
وجاء ذلك بعد قيامها بنشر تفاصيل حياتها الخاصّة، على السوشال ميديا، مُعربة عن ندمها الشّديد للقيام بنشر خيانة خطيبها لها، قائلة عبر ” انستجرام ” : ” اليوم أنا أبغي أعتذر لأهلي وخاصة أبوي الغالي اني غلطت بحق نفسي وبحقهم معاي عشان مسألة ماتستاهل.. أساسًا مافي شي يستاهل أزعل والديني. ”
وتابعت: ” واليوم أبغي أيضا أن اعتذر من متابعيني اني عرضت لكم جزء من حياتي المفروض أني اخلي لنفسي.. انا دائماً احب ان أكون مثال للبنت الايجابية في السوشال ميديا اللي ماتحب تدخل الناس في مشاكلها، وكنت ديما أحاول إني أكون مثال للمرأة القويه الي مايهزها شي.. بس كلنا بني آدم ومو معصومين من الغلط انا من قهري غلطت واكيد وايد بنات يعرفون شعوري ويعرفون صعوبة الي أنا مريت فيه. ”
وأضافت: ” وأخيؤًا أبي أشكر كل متابعاتي وصديقاتي اللي وقفوا معاي.. تعليقاتكم ورسائلكم الي واستني وأنا في غربة لا أهل ولا أصدقاء تعني لي الكثير، هذا عهد مني أني ما ادخل حياتي الشخصية أبدًا مرة ثانية.. وانا متأكدة انه الشخص الي يحبني وشريك حياتي راح يصنع مني إنسانة أقوى وأفضل وأسعد.. واتمنى من الجميع يصكرون الموضوع.. ونبدي بداية جديدة نحب فيها أنفسنا اولآ . ”
وسبق وأن صَدَمت الفاشينيستا الكويتية، روان بن حسين، جمهورَها، برسالةٍ وجّهتها لخطيبها، تعتذر فيها له، بعدما فضحتْ خيانته، ونشرتْ صورة حبيبته الجديدة، التي خانها معها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 64057 ] نشر منذ 10 ساعات
الله يفكنا كثرة هاالملاغه والمصاخه ,, بل الله يعجل بقطعتها كومبليت ,,
faeiz[ عدد التعليقات: 635 ] نشر منذ 10 ساعات
يالله يعني على كثر الصور الفاضحه لها ماأعتذرت إلا على هالشئ ..
مريم حسين الثانيه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43294 ] نشر منذ 10 ساعات
ماشفت أغبى منها
دائمآ كذا
تتهور وتغلط وترجع تحووووس مثل الدجاجة
وتبكي وتعتذر
ياهبلا حكمي عقلك قبل ماتسوين إي شيء
وفكينا من تفاهاتك😐
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43294 ] نشر منذ 10 ساعات
الأب وحالف ماتدش البيت
والأم تدعي على الي فضحهم بين الناس
والخطيب سحب وهجر
والناس انتقدت
ليش وجع الراس هذا كله😐
زاير[ عدد التعليقات: 1855 ] نشر منذ 9 ساعات
خطيبها السابق انخم علي باله بنت طلعت ولد متنكر .
غندورة[ عدد التعليقات: 11614 ] نشر منذ 7 ساعات
تغلطين في حق الرجل وتعتذرين لأهلك وجمهورك، أنتِ عبيطة ولاتستعبطين؟🤔
المشكلة ماسمعنا “صوته” وأنتِ “صدعتي” روسنا بالثرثرة.
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وأنا متأكدة إنه الشخص اللي يحبني وشريك حياتي راح “يصنع” مني إنسانة أقوى وأفضل وأسعد.
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ذلحين أنتِ كبيتي العشاء وطيرتي الخروف.. يعني ماراح “تتسنعين” ولاتصيرين قوية وسعيدة
إلا بوجود خروف.. بالله هذا كلام إنسانة فاهمة؟
بعدين ويش اللي “يصنع” لايكون مفكرة نفسك نونو🍼وبيقعد يربيك من جديد؟ .. هذا إذا فيه “نصيب”
يابابا إذا ماصرتي قوية من نفسك وأسعدتي نفسك بنفسك مافيه أحد يقدر يسعدك.