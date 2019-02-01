جزائية المدينة تقضي بالسجن على 14 وافدًا امتهن التزوير والسحر
قضت المحكمة الجزائية بمنطقة المدينة المنورة، بالسجن على 14 شخصًا من جنسية إفريقية، بتهم تزوير العملات والاحتيال وإيهام ضحاياهم بالقدرة على جعل الأموال تتكاثر باستخدام السحر.
وكشف مصدر، أن شرطة المدينة المنورة تلقت عددًا من البلاغات تفيد بتعرض مقدميها للنصب والاحتيال بالطرق المذكورة أعلاه، ما دفعها إلى متابعة البلاغات إذ اكتشفت تورط 14 شخصاً من جنسية إفريقية وتواجد بعضهم في جدة ومنطقة المدينة المنورة وبعض المناطق الأخرى.
واتضح لدى الجهات المعنية، الطرق التي يتبعونها في احتيالهم على ضحاياهم، وتم القبض عليهم وهم في حالة تلبس، ليقدموا في النهاية إلى المحكمة الجزائية بمنطقة المدينة.
وأصدرت جزائية المدينة المنورة، أحكامًا متفاوتة بحقهم تقضي بالسجن لمدد تتراوح بين 15 إلى 20 عاماً.
غندورة[ عدد التعليقات: 11614 ] نشر منذ 10 ساعات
(وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ)
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(السحرة) ماعندهم إلاالدجة.. مانفعوا أنفسهم علشان ينفعون غيرهم.
زبائنهم من السذج والمغفلين.
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حتى الضرر اللي يسببونه للآخرين (بقدرة الله) مو بقدرتهم ..(وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ)
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43294 ] نشر منذ 10 ساعات
نقعد نصرف عليهم بعد
قصوهم الله لايبارك فيهم.