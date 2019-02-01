جزائية المدينة تقضي بالسجن على 14 وافدًا امتهن التزوير والسحر

نايف السالم(صدى):

قضت المحكمة الجزائية بمنطقة المدينة المنورة، بالسجن على 14 شخصًا من جنسية إفريقية، بتهم تزوير العملات والاحتيال وإيهام ضحاياهم بالقدرة على جعل الأموال تتكاثر باستخدام السحر.

وكشف مصدر، أن شرطة المدينة المنورة تلقت عددًا من البلاغات تفيد بتعرض مقدميها للنصب والاحتيال بالطرق المذكورة أعلاه، ما دفعها إلى متابعة البلاغات إذ اكتشفت تورط 14 شخصاً من جنسية إفريقية وتواجد بعضهم في جدة ومنطقة المدينة المنورة وبعض المناطق الأخرى.

واتضح لدى الجهات المعنية، الطرق التي يتبعونها في احتيالهم على ضحاياهم، وتم القبض عليهم وهم في حالة تلبس، ليقدموا في النهاية إلى المحكمة الجزائية بمنطقة المدينة.

وأصدرت جزائية المدينة المنورة، أحكامًا متفاوتة بحقهم تقضي بالسجن لمدد تتراوح بين 15 إلى 20 عاماً.